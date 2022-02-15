iPhone 6 Plus официально стал «винтажным»

В компании Apple обновили список «винтажных» устройств. На сей раз туда попала одна из наиболее популярных моделей iPhone — iPhone 6 Plus. Эта версия вышла в 2014 году и выпускалась до 2016 года.

Переход в категорию «винтажных» устройств говорит о том, что смартфон более не получит обновлений от компании, а также не будет ремонтироваться, во всяком случае, в официальных сервисах.

Отмечается, что починить смартфон ещё можно до сентября 2023 года, но к тому времени некоторые запчасти могут исчезнуть. После этого ремонт будет невозможен, разве что за счёт «доноров».

Отметим, что ранее в категорию устаревших перевели iPad 4-го поколения — первый с разъёмом Lighting.

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