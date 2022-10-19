Новый iPad не получил разъем для наушников 3,5 мм

Вчера Apple представила iPad 10-поколения. Его подробные характеристики можно почитать тут.

Сейчас сообщается, что Apple убрала стандартный разъем для наушников 3,5 мм из всех моделей iPad последнего поколения, в том числе и выпущенных вчера. Для тех, кто хочет использовать свои проводные наушники купертиновцы предлагают докупить адаптер USB-C-3,5 мм стоимостью $9.

Последним iPad с разъемом для наушников стал iPad девятого поколения. Теперь, своими проводными наушниками смогут воспользоваться только пользователи новых Mac. У остальных своих устройств Apple этот порт подчищает и заставляет всех переходить на AirPods.

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