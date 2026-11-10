HUAWEI анонсировала планшет MateBook Fold S со складным дисплеем и дополнительным экраном
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HUAWEI анонсировала планшет MateBook Fold S со складным дисплеем и дополнительным экраном

Планшет показали на фото и видео, а сбор предзаказов начнётся уже 14 ноября.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:58
HUAWEI анонсировала планшет MateBook Fold S со складным дисплеем и дополнительным экраном

Сегодня HUAWEI анонсировала планшет MateBook Fold S показав грядущую новинку на фото и видео. Устройство стало уменьшенной версией MateBook Fold, но в новой модели внутренний складной дисплей получил диагональ не 18”, а 14,7” и дополнительный экран, размещённый в «плато» сенсоров основной камеры.

Новкая версия планшета станет более удобной для ежедневного использования и легко поместится в небольшую сумку. При этом благодаря складному дисплею устройство при компактных габаритах предлагает довольно большую диагональ экрана.

К сожалению, HUAWEI пока не раскрыла технические характеристики MateBook Fold S, но полноценная презентация состоится уже 14 ноября.

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