Apple представила iPad 10-поколения с Touch ID в боковой грани

Apple представила iPad 10-ого поколения. У него полноэкранный дизайн, 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina и четыре цветовых вариации.

В основе нового iPad лежит 16-ядерный нейронный чип A14 Bionic. Apple обещает высокую производительность и энергоэффективность, а также время автономной работы до одного дня. Apple сообщает, что этот iPad в пять раз быстрее, чем самый продаваемый планшет на Android.

Полноэкранный дизайн подразумевает собой перенос кнопки Touch ID на верхнюю грань. Сам iPad получил жидкокристаллический дисплей Retina с разрешением 2360×1640 пикселей, яркостью 500 нит и технологией True Tone.

Фронтальную камеру разметили довольно необычным способом — она находится в правой рамке дисплея. Ее разрешение составляет 12 Мп, поле обзора достигает 122 градуса. Есть поддержка функции Center Stage, которая автоматически перемещает и масштабирует кадр, чтобы держать пользователей в поле зрения при перемещении. Основная камера тоже 12-мегапиксельная, умеет записывать видео в формате 4K с поддержкой замедленной съемки со скоростью 240 кадров в секунду.

Порт для зарядки — USB-C. Также есть двойные микрофоны, стереодинамики и поддержка Wi-Fi 6, сетей 5G, физических SIM-карт и eSIM.

Сразу вместе с iPad предлагается купить новую клавиатуру Magic Keyboard Folio. У нее полноразмерные клавиши с перемещением в 1 мм и отзывчивости. Впервые iPad наделили клавиатурой с большим трекпадом и поддержкой функции щелчка в любом месте и жестов мультитач, это делает прокрутку, пролистывание, нажатие и перемещение курсора еще более плавными.

Конструкция Magic Keyboard Folio состоит из двух частей: съемная клавиатура и защитная задняя крышка, которая крепится к iPad с помощью магнита. Ее не нужно заряжать или подключать. Задняя крышка оснащена регулируемой подставкой для еще большей гибкости при игре в игры, просмотре видео и многом другом.

Заказать iPad 10-поколения можно уже сейчас. Ценники следующие:

iPad только с Wi-Fi, 64 Гб — $449;

iPad только с Wi-Fi, 256 Гб — $599;

iPad с Wi-Fi + Cellular, 64 Гб — $599;

iPad с Wi-Fi + Cellular, 256 Гб — $749;

Чехол Magic Keyboard Folio — $79.

Первые покупатели начнут получать свои iPad с 26 октября.

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