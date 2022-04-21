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Новости

Apple сделает iPhone 14 более закруглённым

Грядущий iPhone 14 может получить более закругленные углы, чтобы удачно разместить увеличенный блок с камерами. Без изменений дизайн останется во флагманской версии iPhone Max.

Массив фронтальных камер TrueDepth будет иметь два отверстия в самом дисплее, а рамки вокруг него станут тоньше на 20%. Данная особенность станет отличительной чертой новых iPhone.

Своим видением на iPhone 14 поделился 3D-дизайнер Ян Зелбо, который воссоздал примерные макеты, основанные на множестве источников. Совсем скоро художник обещает опубликовать подобные рендеры с iPhone 14 Pro.

Выход серии смартфонов iPhone 14 ожидается осенью 2022 года.

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Источник:
Macrumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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