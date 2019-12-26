Обзор Instax mini Link: принтер в кармане

Fujifilm периодически выпускает новые устройства линейки Instax. Теперь производитель добрался до принтера небольшого формата — Instax mini Link. Ранее японская компания уже выпускала подобное устройство, но те принтеры печатали карточки формата Square (большие квадратные снимки). В этот раз новинка mini Link попала к нам на обзор.

Красив, насколько это возможно

У меня модель цвета “синий индиго”. Звучит красиво и выглядит также. Instax Mini Link доступен еще в белом и розовом цветах. Не знаю как у светлых вариантов, но мой синий не пачкается совсем.

Принтер компактный и совершенно не тяжелый. Его вес 208 грамм, а габариты составляют 90,3 мм×34,6 мм×124,5 мм.

По середине устройства расположена кнопка с логотипом линейки Instax, которая подсвечивается разными цветами. Закономерности в выборе подсветки в зависимости от функций я не нашла, но выглядит прикольно. Также есть слот для зарядки и отсек для картриджей. Больше ничего лишнего.

Корпус принтера рифленый. Это тоже можно назвать плюсом — царапины, вмятины и потертости видны не будут. Если, конечно, не переусердствовать.

Внутренний мир

Традиционно в принтер вставляется пачка картриджей, которой хватает на печать 10 фотографий. Вставлять картриджи нужно согласно желтым наклейкам. В отсеке для картриджей есть маленькая желтая полоска, на упаковке картриджей такая же. Сопоставляем и готово.

При установке блока картриджей сначала выходит черная пластиковая карточка. Это не ваш потраченный кадр, а специальная защитная пластинка. Но не открывайте отсек с картриджами, после их установки. Иначе потеряете один лишний кадр. Он проявится просто черной картинкой, так как принтер воспримет ваше действие за смену блока.

Картриджи формата Mini подойдут не только для идентичного принтера. Например, они пригодятся в Instax mini 9 или LiPlay. Кстати, если поискать их можно найти не только с белыми рамками. На официальном сайте Fujifilm и в «М.Видео » есть в других цветах и с разными картинками.

Картинка проявляется в хорошем качестве. При печати напрямую с телефона кадры получаются более четкие и яркие. Сделать такие же на привычный Instax у меня бы не вышло.

Mini-приложение

С приложением “mimi Link” разобраться можно в два клика. Оно доступно для Android и iPhone. В нём есть маски и рамки, в том числе и новогодние. Там же отдельные режимы для создания коллажей, теста на совместимость, печати картинки из видео и даже режим “вечеринки”.

Еще можно сделать снимок напрямую через приложение, чтобы сразу понимать рамки карточки. В общем, на любой вкус и цвет.

В приложении сохраняется ваша история печати. Можно не переживать, если удалишь фотографии со смартфона. А если история не нужна, то она удаляется в один клик.

Управление

Помимо всех своих плюсов, у этого принтера есть одна выделяющаяся особенность — датчик движения. Это нововведение меня сразило.

Например, чтобы напечатать выбранное фото еще раз, нужно просто перевернуть принтер и нажать на кнопку. Или, когда делаешь фото напрямую через приложение, можно поворачивать и наклонять принтер, чтобы отдалять-приближать и менять ракурс снимка. Это упрощает процесс и делает его веселее.

Кому пригодится?

То что принтер хорош, понятно с первого взгляда. Но кому его актуально дарить? Во-первых, себе. Тут объяснений не нужно.

Во-вторых, у такого подарка нет гендерных признаков. Три разных цвета не позволяют сказать, что этот гаджет для девочек или для мальчиков — он для всех.

В третьих, подарок подойдет не только друзьям и сверстникам. Приведу один жизненный пример. Моя бабушка не может детально разглядывать будущую картинку в видоискатель или экранчик камеры Instax: неудобно, не видит, нажимает на кнопки, карточки сами печатаются. Ей лучше сразу и по делу — внуки прислали картинку значит в бой.

Такая ситуация подходит не только моей бабушке. Некоторым фотографировать не в кайф, им нужен результат. Следовательно, дарим принтер Instax mini Link.

В общем, всем, кто ценит все осязаемое пригодится принтер для печати фотокарточек.

Mini-совет

Кстати, если у вас или у ваших знакомых есть зависимость от карточек Instax, советую сразу дарить место для их хранения. Все фотографии на холодильник не повесишь, у меня для этого есть небольшой альбом. В нем они не портятся и не теряются. Есть еще комплекты с камерами Instax Mini 9, там в подарок идут картриджи и альбом. У меня как раз оттуда, он классный и надежный.

Вердикт

Instax mini Link однозначно хорош. Мне вообще нравится все, что связано с подобной печатью. Дома уже накопилась гора фотокарточек, а у друзей напиханы ими кошельки и обклеены холодильники. Не надоедает, правда.

Принтер удобно носить, не занимает много места и хорошо печатает. Одного заряда вполне хватает на неделю-две. На морозе он работает исправно, проблем с отключением у меня не было. Управление понятное, интуитивно простое. Вообщем настоящая находка для ценителей атмосферных штук.