Instagram вернёт хронологическую ленту, которую убрали 5 лет назад

В 2016 году социальная сеть Instagram отказалась от хронологической ленты, а на её замену пришёл алгоритм, который определяет предпочтения пользователей. Но теперь глава Instagram Адам Моссери намерен вернуть старую ленту.

Он заявил об этом, отвечая под присягой на вопросы Сената США о вреде соцсети для детей и подростков. Также Моссери отметил, что компания работает над хронологической лентой, чтобы снизить «манипулирование алгоритмов».

Я бы хотел, чтобы у меня был конкретный месяц, чтобы сказать вам дату запуска, но пока планируем первый квартал 2022 года. Адам Моссери

При том неясно, будет ли возможность доступна по умолчанию или её потребуется включать.

Отметим, что минимум с 2019 года соцсеть признаёт, что алгоритмы усугубляют проблемы с восприятием тела для каждой третьей девочки-подростка. Это следует из трёхлетних изучений того, как соцсеть влияет на психику детей.