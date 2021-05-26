Instagram включает возможность отключать счетчик лайков

Facebook анонсировала выход серьезного обновления для одноимённой соцсети и Instagram. Пользователь получит возможность решать, под какими публикациями показывать лайки, а под какими их полностью скрывать. Также в настройках появится выбор показа лайков и количества просмотров под публикациями: для всех, только для тех, на кого подписан пользователь или никому. Выход обновления произойдёт в самое ближайшее время.

Пользователи хотят большей гибкости, поэтому мы подумали, что будет важно предоставить людям возможность выбора — говорится в заявлении Facebook

Эксперимент по скрытию лайков в Instagram длился с 2019 года для некоторых стран. Таким образом компании удалось узнать, что скрытие лайков снижает социальное давления на пользователей. Этому подвергались пользователи в молодом возврате, некоторые просто удаляли посты, которые набирали малое количество лайков.

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