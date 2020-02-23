Инсайдеры намекают на скорый выход гибкого iPhone
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Инсайдеры намекают на скорый выход гибкого iPhone

Известный инсайдер Джон Проссер намекнул в своём твиттере на iPhone со складным дисплеем. Он сообщил, что такое устройство может появится в скором времени.

Однако, навряд ли это произойдёт в этом году. На традиционной осенней презентации Apple представит линейку iPhone 12. Она практически полностью рассекречена и часто мелькает на разных рендерах. Известно, что это будут 4 новых iPhone: 5,4-дюймовый «попроще», стандартный и Pro-версия на 6,1-дюймов и одно 6,7-дюймовое устройство.

Гибкий iPhone стоит ожидать не раньше 2021 года. Новинка может быть реализована в одном из двух вариантов. Первый — раскладушка по типу Samsung Galaxy Z Flip, второй — большой смартфон-планшет со складным экраном.

На тему концепта гибкого iPhone уже давно фантазируют разные источники. Насколько представления будут совпадать с реалиями, станет известно только ближе к премьере новинки.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить