Инсайдеры намекают на скорый выход гибкого iPhone

Известный инсайдер Джон Проссер намекнул в своём твиттере на iPhone со складным дисплеем. Он сообщил, что такое устройство может появится в скором времени.

Однако, навряд ли это произойдёт в этом году. На традиционной осенней презентации Apple представит линейку iPhone 12. Она практически полностью рассекречена и часто мелькает на разных рендерах. Известно, что это будут 4 новых iPhone: 5,4-дюймовый «попроще», стандартный и Pro-версия на 6,1-дюймов и одно 6,7-дюймовое устройство.

Гибкий iPhone стоит ожидать не раньше 2021 года. Новинка может быть реализована в одном из двух вариантов. Первый — раскладушка по типу Samsung Galaxy Z Flip, второй — большой смартфон-планшет со складным экраном.

На тему концепта гибкого iPhone уже давно фантазируют разные источники. Насколько представления будут совпадать с реалиями, станет известно только ближе к премьере новинки.