Инсайдер показал фирменное приложение из Harmony OS
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Новости

Инсайдер показал фирменное приложение из Harmony OS

Пока Google негодует из-за разрыва отношений с Huawei, инсайдеры радуют информацией, касательно новой операционной системы китайской компании. Осведомитель под ником RODENT950, опубликовал в Твиттере первые скриншоты приложения из Harmony OS для мобильных устройств.

Фирменный поиск под названием Huawei Search (сокращённо он называется Hae) предназначен исключительно для смартфонов Huawei и Honor.

Сейчас Huawei занимается активным продвижением собственной операционной системы Harmony OS. Кроме того, компания продвигает набор сервисов Huawei Mobile Services, а также магазин приложений AppGallery. За участие в жизни последнего, Huawei предлагает щедрую комиссию разработчикам со всего мира, что делает предложение максимально привлекательным, чем условия App Store и Google Play.

Недавно Чжао Мин (Zhao Ming), президент Honor заявил, что Huawei Mobile Services станет глобальной экосистемой и опередит Google Mobile Services. Huawei настроена категорично, даже если США снимет торговые ограничения, компания больше никогда не будет использовать сервисы Google.

Ранее инсайдеры рассказали, что Google обратилась к правительству США с просьбой снять запрет и возобновить сотрудничество с китайской компанией Huawei.

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