Инсайдер назвал дату презентации Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G

Недавно Google представила свой самый доступный смартфон Pixel 4a. Тогда же стало известно о планах на выпуск версии 5G и полноценного флагмана Pixel 5. И вот теперь инсайдер Джон Проссер поведал больше о сроках анонса новинок и дате выхода их в продажу.

Looks like Pixel 5 5G (black and green?) is coming September 30th.



Pixel 4a 5G in October 🤔 — Jon Prosser (@jon_prosser) August 19, 2020

По словам Проссера, Google готовится анонсировать доступный Pixel 4a с поддержкой сетей пятого поколения 30 сентября. Сначала выйдет версия в чёрном корпусе, а в октябре представят и белый вариант. В тот же день, 30 сентября, по данным Проссера, покажут и флагман Pixel 5, который появится в чёрном и зелёном вариантах.

При этом источник утверждает, что предзаказы начнут принимать лишь 8 октября. Таким образом, появиться в продаже новинки могут в конце осени или уже зимой.

Отметим, что Pixel 4a 5G приписывают среднеуровневый процессор с разогнанной графикой Snapdragon 765G. Предполагается, что новинка будет стоить $499. Флагман же предварительно оценивается в $699.