Анонс смартфона Pixel 5 состоится 30 сентября

Компания Google подтвердила сроки анонса нового фирменного смартфона Pixel 5. Его покажут уже 30 сентября. Также на презентации планируется показать новый вариант медиаплеера Chromecast и новую умную колонку. Об этом говорится в приглашении для журналистов.

Впервые в Pixel 5 стало известно официально во время запуска Pixel 4a. Тогда было заявлено о поддержке сетей пятого поколения, но другие спецификации пока не уточнялись, хотя инсайдеры утверждали, что смартфон будет относиться к среднему уровню.

После релиза новинка будет доступна США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Тайване и Австралии.

Цена, география продаж в других странах иные данные пока что неизвестны, хотя некоторые утечки уже есть. А ещё доступны живые фото «пятёрки».