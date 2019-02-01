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Новости

Анонс смартфона Pixel 5 состоится 30 сентября

Компания Google подтвердила сроки анонса нового фирменного смартфона Pixel 5. Его покажут уже 30 сентября. Также на презентации планируется показать новый вариант медиаплеера Chromecast и новую умную колонку. Об этом говорится в приглашении для журналистов.

  • Pixel 5

Впервые в Pixel 5 стало известно официально во время запуска Pixel 4a. Тогда было заявлено о поддержке сетей пятого поколения, но другие спецификации пока не уточнялись, хотя инсайдеры утверждали, что смартфон будет относиться к среднему уровню.

  • Gsmarena 003

После релиза новинка будет доступна США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Японии, Тайване и Австралии.

Цена, география продаж в других странах иные данные пока что неизвестны, хотя некоторые утечки уже есть. А ещё доступны живые фото «пятёрки».

Источник:
GSMArena
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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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