Google Pixel 4a 5G получит дисплей больше, чем Pixel 5 5G

Как ожидается, 30 сентября Google анонсирует смартфоны Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G. Но уже сейчас стали известны их технические параметры.

Сообщается, что Pixel 4a 5G будет оснащён экраном с диагональю 6,2 дюйма и частотой обновления в 60 Гц. В качестве камеры заявлен одинарный модуль неизвестного разрешения. Другие спецификации не уточняются.

Модель же Pixel 5 5G, как утверждается, получит 6-дюймовый экран OLED с частотой в 90 Гц, а основная камера получит уже два сенсора изображения, некий дополнительный датчик и вспышку.

Второй модели также приписывают 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти, аккумулятор на 3080 мА·ч. Говорится о поддержке 15-ваттной беспроводной подзарядки стандарта Qi и 5-ваттной реверсивной беспроводной зарядки.

В качестве процессора обещан среднеуровневый Qualcomm Snapdragon 765G.