Появились качественные изображения Pixel 5 в двух цветах

Ресурс Slashleaks, известный своими утечками, опубликовал качественные официальные изображения нового флагманского смартфона Google Pixel 5. Он появился в двух цветах, что и демонстрируют изображения.

Новинка получил шестидюймовый экран AMOLED с разрешением 2340 х 1080 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Сканер отпечатка будет на задней панели.











Основная камера получит сенсоры на 12 + 16 МП, фронтальная — 8 МП. Ёмкость аккумулятора составит 4080 мА·ч, при этом заявлена поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Помимо этого, говорится о степени защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Анонс Google Pixel 5 ожидается уже на следующей неделе.

Напомним, что ранее в сети появились изображения Pixel 4A 5G.