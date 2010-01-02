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Новости

Появились качественные изображения Pixel 5 в двух цветах

Ресурс Slashleaks, известный своими утечками, опубликовал качественные официальные изображения нового флагманского смартфона Google Pixel 5. Он появился в двух цветах, что и демонстрируют изображения.

Новинка получил шестидюймовый экран AMOLED с разрешением 2340 х 1080 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. Внутри установлен процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Сканер отпечатка будет на задней панели.

  • Google Pixel 5 Official Press Renders In Black And Green Colors
  • Google Pixel 5 Official Press Renders In Black And Green Colors 28
  • Google Pixel 5 Official Press Renders In Black And Green Colors 243
  • Google Pixel 5 Official Press Renders In Black And Green Colors 306
  • Google Pixel 5 Official Press Renders In Black And Green Colors 570

Основная камера получит сенсоры на 12 + 16 МП, фронтальная — 8 МП. Ёмкость аккумулятора составит 4080 мА·ч, при этом заявлена поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Помимо этого, говорится о степени защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Анонс Google Pixel 5 ожидается уже на следующей неделе.

Напомним, что ранее в сети появились изображения Pixel 4A 5G.

Источник:
Slashleaks
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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