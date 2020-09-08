Появились живые фото Pixel 5

В сети появились новые качественные снимки будущего флагмана Google Pixel 5. И это именно живые фото, а не рендеры. Более того, показана не только задняя панель, но и экран устройства.

Судя по фотографиям, новая «пятёрка» получит равно мерно тонкие рамки вокруг дисплея, а также камеру, врезанную в дисплей.





Как сообщается, Pixel 5s (именно так обозначена система на фото) получит процессор Snapdragon 765, 8 ГБ ОЗУ, поддержку сетей пятого поколения, экран с частотой обновления в 90 Гц, а также батарею на 4000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки. «Спинка» смартфона выполнена из поликарбоната или похожего материала.

Сканер отпечатка расположен на тыльной стороне, а камера оснащена. Похоже, двумя или тремя модулями.

Как ожидается, новинка появится в продаже уже 25 сентября за 629 евро. Впрочем, это пока не подтверждено.