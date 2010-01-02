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Новости

Появились качественные изображения Pixel 4A 5G с двух сторон

Британский ритейлер Джон Льюис случайно опубликовал изображения Google Pixel 4A 5G немного раньше, чем планировалось. Это дало возможность оценить дизайн и компоновку нового «середнячка».

Судя по свежей утечке, новинка получит сканер отпечатков пальцев «спинке» — никаких экранов и кнопок включения! Основная камера получит два модуля — 12 + 16 МП. Фронтальная камера будет размещена в вырезе на экране.

  • Pixel 4a 5g Renders 2
  • Pixel 4a 5g Renders 3

Внутри будет установлен процессор Snapdragon 765G и 6 ГБ ОЗУ. Экран получит диагональ 6,2 дюйма с разрешением 2340 x 1080 точек. Частота заявлена на уровне 60 Гц.

Google уже объявила, что новый Pixel 4A 5G будет стоить $499 и появится в продаже осенью. Предполагается, что его покажут 30 сентября, но дата начала продаж не сообщается.

Источник:
The Verge
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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