Представлен Pixel 4A: бюджетный флагман за 25 тысяч рублей

Google анонсировала бюджетный смартфон Pixel 4A. Он получил дизайн прошлогоднего Pixel 4 и камеру, которая позволяет делать снимки в идентичном качестве.

В качестве корпуса в Pixel 4A используется пластик, а сзади расположился сканер отпечатков пальцев. Смартфон не смог унаследовать стекло и сканер по лицу. Но его габариты куда компактнее.

В смартфоне установлен дисплей на 5,81 дюйма с OLED-матрицей и разрешением Full HD+. Основная камера получила 12 МП и модуль, который используется в Pixel 4. Также есть поддержка HDR+, портретных снимков и ночного режима Night Sight. Но из-за более слабого процессора алгоритмы будут обрабатывать фотографии гораздо медленнее.

Сердцем новинки выступает процессор Snapdragon 730G с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 3140 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт, но без беспроводной зарядки.

Таким образом упрощённая модель Pixel 4 в лице Pixel 4A, является прямым конкурентом iPhone SE 2020. Аппарат от Google имеет флагманскую камеру и OLED-матрицу, а iPhone SE 2020 оснащён мощным процессором от iPhone 11 и стеклянным корпусом.

Стоимость Pixel 4A в США составляет $349 (около 25 тысяч рублей).