Стали известны европейские цены на Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G

По данным СМИ, смартфоны Goole Pixel 4a 5G и Pixel 5 оцениваются в Европе в 500 евро (44 тысячи рублей) и 630 евро (55 тысяч рублей) соответственно. При этом в США младшая модель предположительно будет стоить 500 долларов.

Что касается спецификаций, то обеим моделям приписывают процессор среднего уровня Snapdragon 765G. Самое интересное, что 4a 5G получит более крупный экран.

Эта модель получит также чёрный и белый цвета корпуса. А вот пятой версии достанутся чёрный и бирюзовый цвета. Что касается различий, то, скорее всего, в их числе будут не только размеры экранов, но также частота, материалы корпуса, беспроводная зарядка и ёмкость батареи.

На данный момент точных сроков выхода не сообщается.