Google представила Pixel 5 и Pixel 4a 5G

Мы с нетерпением ждали официального представления смартфонов Pixel 5 и Pixel 4a 5G и это случилось. Производитель одновременно нас порадовал и расстроил. Судите сами. Первые устройства с предустановленной версией ОС Android 11 – это плюс, наличие OLED-дисплея плюс компактность конструкции – также можно отнести к положительным моментам. Дальше, все немного не так, как мы предполагали: Snapdragon 765G – это немного не то, на что мы рассчитывали от моделей.

Хотя кто-то может заметить, что рекорды ни к чему, зато ведь у нас есть модем 5G и фирменный модуль безопасности Titan M. Что касается оптических возможностей, то они у обеих моделей одинаковы. Основная камера состоит из двух моделей. Главный датчик имеет разрешением 12,2 МП, систему фазовой фокусировки и комбинированную систему стабилизации (оптическую и электронную). Второй модуль имеет разрешение 16 МП. Фронтальная камера – это модуль разрешением 8 МП, диафрагмой F/2,0 и углом обзора 83°. С помощью главной камеры можно записывать 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Фронтальная способна лишь на 30 к/с.





Pixel 5

Информация у Pixel 5 выводится на шестидюймовый экран с разрешением 2340×1080 пикселей и частотой смена картинки – 90 Гц. Естественно, присутствует и защите в виде Gorilla Glass 6. А вот в Pixel 4a 5G применяется такая же матрица, но с диагональю 6,2 дюйма. Здесь уже частота смены кадров стандартная. Оба устройства получили оперативную память стандарта LPDDR4, однако в Pixel 5 ее объем больше: 8 ГБ ОЗУ против 6 ГБ ОЗУ у Pixel 4a 5G. Pixel 5 заключен в алюминиевый корпус, защищенный согласна стандарта IP68, имеет три микрофона и питается от аккумулятора на 4 000 мАч с поддержкой ускоренной зарядки. Есть также возможность обратной зарядки.





Pixel 4a 5G

У модели Pixel 4a 5G всего дав микрофона, аудиоразъем, корпус из поликарбоната, да и аккумулятор немного слабее – 3 800 мАч. Отсутствует и поддержка беспроводной зарядки. Что касается ценников устройств, то Pixel 4a 5G оценен в 500 евро, а Pixel 5 – 700 долларов. Заказать два смартфона можно уже с 1 октября.