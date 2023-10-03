Infinix выпустил в России специальное «гоночное издание» NOTE 30 VIP

Смартфон NOTE 30 VIP Racing Edition был создан в сотрудничестве с дизайнерской студией Designworks, которая входит в группу компаний BMW.

В качестве процессора используется Dimensity 8050 5G в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти. Также есть частота обновления AMOLED экрана до 120 Гц и поддержка быстрой зарядки. Никаких отличий от обычной версии, кроме внешнего вида, больше нет.

Infinix NOTE 30 VIP «гоночное издание» уже доступен в продаже в двух модификациях: 8/256 Гб по цене 29 990 рублей и 12/256 Гб — за 32 990 рублей.