Xiaomi выпустила Redmi Note 12T Pro с IPS-экраном и низким ценником

Xiaomi удивила поклонников анонсом нового смартфона Redmi Note 12T Pro, который обладает редким для наших времен IPS-экраном и мощным чипсетом, при этом оставаясь доступным по цене.

Внешне устройство напоминает прошлогоднюю модель Redmi Note 11T Pro, но имеет несколько отличий, одно из которых явное, а другое скрытое. Явное изменение заключается в использовании нового 4-нм чипсета MediaTek Dimensity 8200 Ultra с более высокими частотами и улучшенной производительностью вместо предыдущего 5-нм чипсета MediaTek Dimensity 8100.

Скрытое отличие связано с основной камерой, которая все еще имеет разрешение 64 Мп, но использует меньший сенсор OmniVision OV64B формата 1/2″, в то время как в Redmi Note 11T Pro использовался сенсор Samsung GW1 формата 1/1,72″. Камера также оснащена 8-мегапиксельным широкоугольным объективом и 2-мегапиксельным макро-объективом без изменений.

Главной особенностью Redmi Note 12T Pro является 6,6-дюймовый IPS-экран, который не имеет мерцания (ШИМ), что способствует более комфортному использованию смартфона и предотвращает напряжение глаз и головные боли. Кроме того, устройство обладает стереодинамиками, разъемом для наушников 3,5 мм, ИК-пультом для управления бытовой техникой, NFC и зарядкой батареи мощностью 67 Вт с емкостью 5080 мАч.

Однако, самым привлекательным аспектом являются цены. Начальная версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти стоит от 1599 юаней (~19 000 рублей), что на 200 юаней дешевле, чем стартовая цена прошлогодней модели Redmi Note 11T Pro. Более емкие конфигурации с 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ памяти доступны по цене 1699, 1799 и 1999 юаней (около 20 220, 21 410 и 23 790 рублей) соответственно.