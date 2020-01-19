Представлены наушники HUAWEI FreeBuds 3 и смартфон HUAWEI P30 Pro в новых цветах
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Новости

Представлены наушники HUAWEI FreeBuds 3 и смартфон HUAWEI P30 Pro в новых цветах

Специально к празднику ко Дню всех влюблённых и Международному женскому дню, компания HUAWEI представила для российского рынка лимитированную версию HUAWEI FreeBuds 3 в красном цвете и топовый смартфон HUAWEI P30 Pro в дымчатом лавандовом оттенке.

Флагманский смартфон HUAWEI P 30 Pro станет доступен в дымчатом лавандовом цвете. Устройство обладает качественной камерой от Leica.

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Новинки будут доступны с 7 февраля. Наушники HUAWEI FreeBuds 3 в красном цвете, цена которых 10 990 рублей, будут доступны в фирменных магазинах и интернет-магазине HUAWEI, а также в «М.Видео» и «Эльдорадо».

Huawei P30 Pro Misty Lavender 1

Смартфон HUAWEI P30 Pro в дымчатом лавандовом оттенке можно будет приобрести в фирменном интернет-магазине HUAWEI, а также в онлайн-магазинах партнеров по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей.

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