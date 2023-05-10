Камерофон Huawei P60 Pro представлен в Европе, но базовая и топовая модели не поступят в продажу

В Европе была представлена новая флагманская серия Huawei P60, но на этот раз компания не привезла базовую модель P60 и топовую модель P60 Art, а ограничилась только выпуском модели P60 Pro.

Несмотря на высокую стоимость смартфона, она ожидаемо продается в Европе еще дороже. К примеру, за версию на 8/256 ГБ в Европе запрашивают 1199 евро (104 560 рублей), а модель на 12/512 ГБ, которой нет в Китае, оценена в 1399 евро (121 990 рублей).

Однако по слухам, в России ожидается намного более доступная цена на Huawei P60 Pro. Так, модель на 8/256 ГБ будет стоить около 80 000 рублей, а версия на 12/512 ГБ — около 95 000 рублей.