HONOR представил серию ноутбуков HONOR MagicBook на процессорах AMD RyzenTM 5000 серии

Компания HONOR представила ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook 15, оснащенные процессорами AMD RyzenTM 5000 серии и графикой AMD Radeon Graphics. Обновленные модели отличаются производительностью, комфортом взаимодействия, FullView-экранами с режимом защиты зрения Eye Comfort и 100% sRGB. Также они получили продвинутую систему охлаждения, а также батарею емкостью 56 Вт*ч для непрерывной работы в течение всего дня. Прием предварительных заказов на ноутбуки в официальном интернет-магазине HONOR и в партнерских розничных каналах открыт с 14 сентября.

Обновленные ноутбуки построены на базе процессора AMD RyzenTM 5 5500U, поддерживающего тактовую частоту до 4,0 ГГц, что позволяет вывести производительность совершенно на новый уровень. Интегрированный графический ускоритель AMD Radeon обеспечивает высокую скорость при обработке изображений и выполнении других ресурсоемких задач, включая игры, редактирование видео и рендеринг 3D-изображений.

Для работы с любыми приложениями ноутбуки получили до 16 Гб двухканальной оперативной памяти с частотой 3200 МГц и один из самых быстрых встроенных твердотельных накопителей PCIe NVMe SSD емкостью до 512 Гб. Для самых тяжелых приложений и многозадачной работы имеется режим «Повышенной производительности», который активируется нажатием клавиш Fn+P.

Для отвода избыточного тепла от процессора обновленные HONOR MagicBook получили усовершенствованную систему охлаждения с вентилятором увеличенного размера и двумя тепловыми трубками. Такое решение на 36% увеличивает воздушный поток и гарантирует стабильно низкую температуру системы даже во время игр и работы с ресурсоемкими приложениями.

Обновленные HONOR MagicBook получили FullView-экраны с диагональю 14 и 15,6 дюйма, 100% цветовой охват sRGB в обеих версиях и максимальную яркость 300 нит. Благодаря узким рамкам полезная площадь экрана ноутбука HONOR MagicBook 14 составляет 84%, а у старшей версии – 87%, что обеспечивает высокий визуальный комфорт при небольших габаритах устройства.

Корпус обновленных HONOR MagicBook выполнен из алюминия. Модель HONOR MagicBook 14 имеет толщину всего 15,9 мм при весе 1,38 кг, HONOR MagicBook 15 – 16,9 мм при весе 1,54 кг, что позволяет без проблем брать ноутбук с собой всегда, когда он может понадобиться.

Ноутбуки HONOR MagicBook 14 и MagicBook 15 поддерживают стандарт Wi-Fi 6 и оснащены сдвоенными антеннами 2X2 MIMO, что позволяет достигать скорости скачивания 2400 Мбит/с — это примерно в 2,7 раза быстрее Wi-Fi 5.

Благодаря возможностям мультиэкранной работы значительно упрощается взаимодействие ноутбука со смартфоном. Пользователь может подключить свой смартфон HONOR к ноутбуку HONOR MagicBook одним касанием. Функция «Мультиэкран» позволяет отображать экран смартфона на ноутбуке, переносить файлы между устройствами простым перетаскиванием, использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном, запускать мобильные приложения на ноутбуке и многое другое.

Ноутбуки HONOR MagicBook получили систему из двух микрофонов, гарантирующую качественное звучание голоса во время рабочих звонков даже на расстоянии, а благодаря сдвоенным симметричным динамикам пользователи могут наслаждаться реалистичным и сбалансированным звучанием как при прослушивании музыки или просмотре фильмов, так и во время онлайн-конференций, лекций и общения с друзьями.

Обновленные HONOR MagicBook появятся в продаже с 28 сентября в официальном интернет-магазине HONOR и других каналах партнеров бренда. Рекомендованная розничная цена HONOR MagicBook 14 составит 59 990 рублей. Модель с диагональю экрана 15,6 дюйма будет доступна по рекомендованной розничной цене 69 990 рублей.