Нового «Бэтмена» и другие фильмы отменили к показу в России

Компания Warner Bros. отменила поставку своих фильмов в Россию. В том числе отмена затронула фильм «Бэтмен», который должен был выйти в кино уже 2 марта.

Также остальные премьеры от Disney и Sony Pictures ждать не стоит. Все крупные голливудские студии, приняли решение остановить выпуск своих картин в кинотеатрах России из-за конфликта в Украине.

В связи с неспровоцированным вторжением в Украину и трагическим гуманитарным кризисом, мы приостанавливаем кинотеатральный релиз наших фильмов в России, включая картину «Я краснею» от Pixar. Говорится в заявлении Disney

Премьера «Я краснею» должна была состояться в российском прокате 10 марта.

Как долго продлится приостановка, на данный момент неясно. Среди самых ожидаемых фильмов значатся «Бэтмен», сиквел «Доктора Стрэнджа» от Marvel, а также «Базз Лайтер».

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