Появился список смартфонов, которые получат HarmonyOS в первую очередь

Компания Huawei готовится выпустить первую публичную сборку HarmonyOS. И вот сетевые источники опубликовали список смартфонов, которые получат ОС в первую очередь.

Уже в апреле HarmonyOS появится на таких моделях:

Huawei Mate X2

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

После этого ожидается появление новой системы на устройствах с прошивками EMUI 11 и Magic UI 4. Помимо этого, «Гармонию» получат некоторые модели с EMUI 10.1 и Magic UI 3.1. В их числе есть HUAWEI Nova 7 SE, Honor 30S, Honor X10 и так далее. Точных сроков источники пока не приводят.

При этом модели на базе процессоров MediaTek не будут обновляться, за исключением модели Honor V40.