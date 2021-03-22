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Новости

Появился список смартфонов, которые получат HarmonyOS в первую очередь

Компания Huawei готовится выпустить первую публичную сборку HarmonyOS. И вот сетевые источники опубликовали список смартфонов, которые получат ОС в первую очередь.

Уже в апреле HarmonyOS появится на таких моделях:

  • Huawei Mate X2
  • Huawei Mate 40
  • Huawei Mate 40 Pro
  • Huawei Mate 40 Pro+
  • Huawei P40
  • Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 Pro+

После этого ожидается появление новой системы на устройствах с прошивками EMUI 11 и Magic UI 4. Помимо этого, «Гармонию» получат некоторые модели с EMUI 10.1 и Magic UI 3.1. В их числе есть HUAWEI Nova 7 SE, Honor 30S, Honor X10 и так далее. Точных сроков источники пока не приводят.

При этом модели на базе процессоров MediaTek не будут обновляться, за исключением модели Honor V40.

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Источник:
Huawei Central
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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