Half-Life 2 получила полноценный VR-мод

Команда разработчиков Source VR Mod Team выпустила в публичный доступ модификацию для легендарной Half-Life 2. Мод под названием «Half-Life 2: VR» позволяет пройти игру от начала и до конца при помощи VR-устройства на SteamVR.

Главным героем остался Гордон Фримен. При помощи геймпадов можно управлять руками, брать предметы, стрелять из оружия, а также взаимодействовать с миром.

Мод Half-Life 2: VR находится в бете, поэтому при прохождении могут возникнуть ошибки. Для работы бесплатной модификации потребуется оригинальная Half-Life 2, которая была куплена в Steam.

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