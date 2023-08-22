NVIDIA представила Half-Life 2 RTX

Half-Life 2 RTX — это разработка от студии «Orbifold Studios«, которая значительно улучшает оригинальную Half-Life 2. Сама Valve никакого участия в этом не принимает.

Проект под полным названием «Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project» представляет собой переработанную Half-Life 2 с ассетами, освещением и трассировкой лучей. В качестве платформы выступает NVIDIA RTX Remix, позволяющая создавать ремастеры игр на DirectX 8 и 9.

Пока проект Half-Life 2 RTX находится на ранней стадии разработки и поиграть в него не получится. Дата выхода также остается неизвестной.

Orbifold Studios была создана по инициативе компании NVIDIA. Она состоит из четырёх опытных команд моддеров, известных благодаря выходу Half-Life 2 VR и Half-Life 2: Remade Assets.

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