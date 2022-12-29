Samsung готовит холодильник со встроенным телевизором

Компания Samsung презентовала новый холодильник Bespoke Family Hub, который оснащён встроенным экраном на 32 дюйма. Дисплей имеет соотношение сторон 16:9, но установлен вертикально. Разрешение — Full HD.

Компания позиционирует новинку как решение для просмотра видео на платформах, ориентированных на вертикальный контент. Заявлена также поддержка фирменного сервиса Samsung TV Plus с более чем 270 каналами.

Также экран можно использовать для заказа доставки, просмотра рецептов и так далее. Наконец, он может выступать в качестве пульта управления для систем «умного дома».

Полноценный анонс ожидается на выставке CES 2023, которая стартует в январе. Цена и дата начала продаж пока неизвестна.