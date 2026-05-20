В Telegram добавили ботов-секретарей для автоматических ответов на входящие сообщения  

В Telegram добавили возможность подключать ботов-секретарей для автоматических ответов на входящие сообщения. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

Пользователи теперь могут назначить бота, который получит доступ к части личных чатов и сможет автоматически читать и отвечать на входящие сообщения. При этом уровень доступа настраивается вручную: можно выбрать, к каким именно диалогам бот будет подключен.

Есть ограничение: бот может отправлять сообщения только в чаты, где была активность в течение последних 24 часов.

Подключить функцию можно через бота BotFather, активировав «Режим секретаря». После этого сам автоответчик настраивается через профиль пользователя: «Изменить» → «Автоматизация чатов».