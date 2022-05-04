Опубликован часовой ролик с геймплеем отменённом Half-Life 2: Ravenholm

В сети появилось часовое видео с игровым процессом отменённой Half-Life 2: Ravenholm, которую разрабатывала студия Arkane Studios.

Кадры геймплея была записаны в 2020 году, когда Noclip выпустила документальный фильм о Arkane Studios. По видео можно увидеть, что игра находилась в «сыром» виде, поэтому была скрыта от публичного показа. Несмотря на это можно увидеть новые локации, оружие и противников.

Игра Half-Life 2: Ravenholm могла стать спин-оффом основной серии. Сюжет рассказал бы о капрале военного спецподразделения HECU, который многим знаком по-сюжетному дополнению к оригинальной Half-Life.

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