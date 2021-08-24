В Minecraft создали City-17 из Half-Life 2

Minecraft обрела популярность за неограниченные возможности самовыражения. Этим активно пользуются фанаты игры и представляют действительно удивительные вещи. Например, команда с названием KrEsHDiE воссоздала локации из легендарной Half-Life 2. Без каких-либо модов и дополнений.

Авторы кубического City-17 отмечают, что реализация идеи началась в феврале 2016 года. Сейчас карта готова на 60%, а всё передвижение по ней можно осуществлять при помощи будки-телепорта TARDIS из сериала «Доктор Кто».

Карту City-17 можно загрузить через сайт Planet Minecraft и опробовать любому желающему. Когда состоится дата релиза со всеми локациями пока неизвестно.