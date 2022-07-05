Хакеры похитили 23 ТБ персональных данных жителей Китая

Группа анонимных хакеров выставила на продажу базу данных полиции Шанхая, которая содержит более миллиарда данных граждан Китая. Злоумышленники хотят продать 23 ТБ данных за 10 биткоинов (около 12 миллионов рублей).

В похищенной базе содержатся ФИО, адреса, места рождения, номера национальных удостоверений личности и номера телефонов жителей Китая. Хакеры в качестве доказательств предоставили образцы данных, в которые есть отчёты о преступлениях, датированные 1995 годом. Информацию о легитимности базы подтвердили журналисты, по крайней мере некоторых данных, связавшись с людьми, чьи номера были указаны.

Пока неизвестно, каким образом хакеры смогли получить доступы и выкрасть базу данных. Предположительно, злоумышленники взломали компанию облачных вычислений Alibaba под названием Aliyun, которая является провайдером этой базы данных. В Alibaba заявили, что расследуют этот вопрос.

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