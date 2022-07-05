Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Хакеры похитили 23 ТБ персональных данных жителей Китая

Группа анонимных хакеров выставила на продажу базу данных полиции Шанхая, которая содержит более миллиарда данных граждан Китая. Злоумышленники хотят продать 23 ТБ данных за 10 биткоинов (около 12 миллионов рублей).

В похищенной базе содержатся ФИО, адреса, места рождения, номера национальных удостоверений личности и номера телефонов жителей Китая. Хакеры в качестве доказательств предоставили образцы данных, в которые есть отчёты о преступлениях, датированные 1995 годом. Информацию о легитимности базы подтвердили журналисты, по крайней мере некоторых данных, связавшись с людьми, чьи номера были указаны.

Пока неизвестно, каким образом хакеры смогли получить доступы и выкрасть базу данных. Предположительно, злоумышленники взломали компанию облачных вычислений Alibaba под названием Aliyun, которая является провайдером этой базы данных. В Alibaba заявили, что расследуют этот вопрос.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!

Теги: 
Источник:
Bloomberg

Комментарии

guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии