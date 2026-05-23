В Китае появились автоматы-парикмахеры с 3D-сканированием головы

В нескольких городах Китая появились автоматические киоски для стрижки волос без участия парикмахеров. Система использует 3D-сканирование головы и компьютерное зрение, чтобы подстраивать работу режущих инструментов под форму лица и положение головы клиента.

Перед началом стрижки человек садится в кресло внутри кабины, после чего камеры и датчики создают трёхмерную модель головы. Алгоритм анализирует линию роста волос, форму головы и расположение ушей, а затем строит траекторию движения манипуляторов.

Во время работы система отслеживает движения человека в реальном времени. Если клиент случайно повернёт голову, робот корректирует положение инструментов. При обнаружении препятствий или опасного контакта автоматика мгновенно останавливает процесс.

Разработчики утверждают, что технология способна стричь с точностью до миллиметра и адаптируется под разные типы причёсок. После каждого клиента режущие элементы обрабатываются ультрафиолетом.

Стоимость такой стрижки составляет около 60 юаней или примерно 690 рублей. Это заметно дешевле обычных парикмахерских в крупных китайских городах.

Автоматические парикмахерские стали частью китайской программы по развитию умных городов. В Шанхае и Шэньчжэне уже тестируют похожие автоматы для маникюра и массажа.

Если эксперимент окажется успешным, киоски планируют устанавливать в аэропортах, торговых центрах, жилых комплексах и на вокзалах.