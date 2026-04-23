Китайские бренды готовят общий стандарт против лагов и перегрева Android

Xiaomi, Vivo, Oppo, Honor, Lenovo и другие участники китайского Gold Standard Alliance договорились внедрить единый стандарт управления памятью для Android-смартфонов. Цель проекта — сократить проблемы, которые со временем портят пользовательский опыт: падение производительности, перегрев и нестабильную работу приложений.  

По данным Gizmochina, производители хотят выровнять подход к распределению оперативной памяти и поведению приложений на разных оболочках. Разработчикам дали срок до 30 июня 2026 года, чтобы адаптировать софт под новые требования, а сами компании пообещали документацию и техническую поддержку.  

Параллельно похожим направлением занимается и Google. В Android 17 компания уже внедряет лимиты памяти для приложений в зависимости от объёма RAM устройства. В Google объясняют, что это должно сделать систему более стабильной, сократить подтормаживания интерфейса, лишний расход батареи и случаи, когда приложения аварийно выгружаются из памяти.  

Пока речь не о мгновенном решении всех проблем Android, а о попытке навести порядок сразу на двух уровнях: со стороны производителей оболочек и со стороны самой платформы.

Если подход сработает, смартфоны со временем должны вести себя предсказуемее даже при длительном использовании.  

