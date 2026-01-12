«Ты умер?»: странное приложение для одиноких людей стало хитом в App Store

Мобильное приложение с провокационным названием «Are You Dead?» («Ты умер?») стремительно набрало популярность и вышло на первое место в рейтинге платных приложений китайского App Store.

Сервис ориентирован на людей, живущих в одиночестве, и выполняет простую, но важную функцию — контроль активности пользователя.

Принцип работы максимально прост: в приложении есть одна большая кнопка, которую необходимо нажимать раз в 48 часов, подтверждая, что все в порядке. Если человек не отмечается, приложение автоматически отправляет уведомление по электронной почте контактам, указанным на случай экстренной ситуации.

Создатели позиционируют сервис как инструмент заботы и безопасности для тех, у кого нет близких рядом. В первую очередь он рассчитан на людей, которые живут одни.

СМИ связывают взрывную популярность приложения сразу с двумя факторами: шокирующим и запоминающимся названием, которое быстро привлекает внимание и острой социальной проблемой одиночества в стране.