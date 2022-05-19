GV60 Genesis будет открываться при помощи смартфонов Samsung Galaxy

Компании Samsung и Hyundai объявили, что GV60 Genesis станет первым автомобилем с поддержкой цифровых ключей доступных на последних моделях Samsung Galaxy.

Цифровой ключ доступен через Samsung Pass, систему хранения цифровых подписей, идентификаторов и паролей. В этом году пользователи также получат возможность хранить цифровой ключ в сервисе Samsung Wallet.

В зависимости от настроек у пользователя будет два способа разблокировать автомобиль с помощью цифрового ключа. Он может открыть дверь, нажав на дверную ручку, когда его смартфон находится в сумке или кармане, или автоматически разблокировать дверь, подойдя к машине со смартфоном. Также можно удаленно подавать звуковой сигнал или завести автомобиль через смартфон, нажав кнопку запуска двигателя в Samsung Pass.

Сейчас поддержку цифрового ключа имеет всего 7 устройств Samsung: Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold3, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold2, Galaxy Note 20 Ultra.

О доступности функции в России будет объявлено дополнительно.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!