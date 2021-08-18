Genius может покинуть рынок России

К сожалению, некогда известные бренды могут уходить с рынка разных стран. Похоже, нечто подобное может произойти с производителем компьютерной периферии Genius. Представительство в России уже закрыто, что дальше? В чем причина возможного ухода, если спрос на такие продукты растет? Скорее всего дело в проигранной конкуренции другим компаниям, которые подошли к реализации собственной продукции с умом.

Если раньше доля на рынке России у Genius была порядка 15%, то сейчас она упала до 3%, а продажи во второй половине года упали и вовсе на 65%. По всей видимости, другие компании, в частности Logitech, снизила стоимость продукции, что сказалось на количестве проданных устройств.

Если верить данным, полученным от «М.Видео-Эльдорадо», то продажи устройств периферии за первую половину года составили около 7 млн. экземпляров, что в переводе на рубли – 9,7 млрд. Это на 3% выше, чем в прошлом году и прибыльнее на 24%. Лидером в этой сфере является Logitech, Genius пока еще в десятке, но постепенно сдает позиции. И это несмотря на то, что поставки веб-камер в Россию увеличились.

По мнению аналитиков из того же «М.Видео-Эльдорадо», Genius не подходит под реалии требований современных пользователей. Нынешнее поколение уже не нуждается в бюджетных устройствах, им подавай более продвинутые модели, а обеспечить это Genius не может. Выход из кризиса возможен, подчеркивают аналитики, но для этого нужно качественно поменять сам подход к выпуску продукции.