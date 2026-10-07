Xbox опровергла запуск GTA VI на ПК через облако в день релиза игры

Сегодня появилась информация, что Microsoft получила эксклюзивные права на облачный стриминг GTA VI, что позволило бы ПК-игрокам получить доступ к игре без консоли, об этом заявил журналист Том Уоррен из издания The Verge. Однако, спустя несколько часов в Xbox опровергли сообщения о том, что Grand Theft Auto VI можно будет запустить на ПК через облачный сервис компании сразу после релиза.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор по стратегии Xbox Мэттью Болл:

«Хотя ажиотаж вокруг GTA VI и Xbox радует, он также привёл к некоторым искажениям информации. Мы с нетерпением ждём запуска GTA VI на Xbox 19 ноября, хотя игра не будет доступна для стриминга эксклюзивно или на ПК» — Мэттью Болл.

Напомним, по официальной информации GTA VI выйдет 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версия для ПК пока не анонсирована.