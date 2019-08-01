Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

GTA V следующего поколения получит эксклюзивные дополнения для консолей

30 июня завершился первый квартал текущего финансового года. И вот Take-Two отчиталась перед инвесторами по результатам работы.

Финансы

Компания похвасталась рекордным ростом продаж, которые составили 996,2 миллиона долларов, что на 136% больше, чем годом ранее. Чистый доход вырос на 54% — 831,3 миллиона долларов.

Чистая и операционная прибыль составили 90,4 миллиона и 82,1 миллиона долларов соответственно.

Продажи игр

Продажи по играм выглядят так:

  • Grand Theft Auto V — 135 миллиона копий;
  • Red Dead Redemption 2 — 32 миллиона копий;
  • NBA 2K20 — 14 миллиона копий;
  • Borderlands 3 — 10,5 миллиона копий;
  • The Outer Worlds — 2,8 миллиона копий.

Отметим, что результаты GTA V подстегнула бесплатная раздача игры в EGS. Благодаря этому продажи боевика Rockstar за первый квартал текущего финансового года оказался лучше, чем было за все годы, начиная с выпуска игры в 2013-м.

Кроме того, Red Dead Redemption 2 продавалась в минувшем квартале вдвое лучше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Планы на новые консоли

Также в компании рассказали о планах, и они касаются преимущественно некстгенов. Заявлено, что GTA V выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5 во второй половине 2021 года. Там обещаны улучшения по части графики и быстродействия. Версия GTA Online же получит эксклюзивный контент на новых консолях и PC.

Кроме того, покупатели PS5 получат трёхмесячную бесплатную версию GTA Online.  А ещё ожидается появление других старых игр компании на консолях нового поколения и добавление Либерти-Сити из четвёртой части.

А так в целом выглядят планы по релизам:

  • Zavantazhennya

Цифровые версии

В компании отметили, что постепенно будут переходить на чисто цифровые продажи. В минувшем квартале большинство игр покупались онлайн из каталога Take-Two, тогда как значение ритейла в общей бизнес-схеме постоянно снижалось.

Если вы посмотрите на все другие развлекательные медиа, то вы поймёте, что рано или поздно любой бизнес становится полностью цифровым.

Штраусс Зельник, гендиректор Take-Two

Также глава компании рассказал о причинах повышения цен на игры следующего поколения — 70 долларов за тайтл.

Игры не дорожали уже очень долгое время, хотя стоимость их производства выросла очень сильно. И мы думаем, что мы предлагаем нашим потребителям достаточно ценный продукт… такой опыт, который вы можете получить только на консолях следующего поколения, так что эта цена оправдана. […]

В данном случае мы говорим только за себя. Очевидно, мы говорим не за всю индустрию, которая обычно не координируется по таким вопросам. Цена должна отражать качество, и мы планируем предлагать игрокам лучший опыт в нашем бизнесе. Нам кажется, что это очень скромное изменение цены при том, что прежняя сохранялась так долго.

Штраусс Зельник, гендиректор Take-Two

Утешением здесь может быть тот факт, что по каждому проекту решение будет приниматься отдельно.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
-
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сейчас на главной

GTA V следующего поколения получит эксклюзивные дополнения для консолей

Данные участников голосования по поправкам в Конституцию продают в даркнете

IQOO 5 со 120-ваттной зарядкой дебютирует 17 августа

Ёмкость батареи Xiaomi Mi 10 Pro Plus – 2250 мА·ч, всего их будет две

В продаже появился бюджетный флагман DOOGEE N20 PRO с четырьмя камерами

Представлен новый магазин для консолей Xbox

Представлен Pixel 4A: бюджетный флагман за 25 тысяч рублей

Новый «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить