GTA V следующего поколения получит эксклюзивные дополнения для консолей

30 июня завершился первый квартал текущего финансового года. И вот Take-Two отчиталась перед инвесторами по результатам работы.

Финансы

Компания похвасталась рекордным ростом продаж, которые составили 996,2 миллиона долларов, что на 136% больше, чем годом ранее. Чистый доход вырос на 54% — 831,3 миллиона долларов.

Чистая и операционная прибыль составили 90,4 миллиона и 82,1 миллиона долларов соответственно.

Продажи игр

Продажи по играм выглядят так:

Grand Theft Auto V — 135 миллиона копий;

Red Dead Redemption 2 — 32 миллиона копий;

NBA 2K20 — 14 миллиона копий;

Borderlands 3 — 10,5 миллиона копий;

The Outer Worlds — 2,8 миллиона копий.

Отметим, что результаты GTA V подстегнула бесплатная раздача игры в EGS. Благодаря этому продажи боевика Rockstar за первый квартал текущего финансового года оказался лучше, чем было за все годы, начиная с выпуска игры в 2013-м.

Кроме того, Red Dead Redemption 2 продавалась в минувшем квартале вдвое лучше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Планы на новые консоли

Также в компании рассказали о планах, и они касаются преимущественно некстгенов. Заявлено, что GTA V выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5 во второй половине 2021 года. Там обещаны улучшения по части графики и быстродействия. Версия GTA Online же получит эксклюзивный контент на новых консолях и PC.

Кроме того, покупатели PS5 получат трёхмесячную бесплатную версию GTA Online. А ещё ожидается появление других старых игр компании на консолях нового поколения и добавление Либерти-Сити из четвёртой части.

А так в целом выглядят планы по релизам:

Цифровые версии

В компании отметили, что постепенно будут переходить на чисто цифровые продажи. В минувшем квартале большинство игр покупались онлайн из каталога Take-Two, тогда как значение ритейла в общей бизнес-схеме постоянно снижалось.

Если вы посмотрите на все другие развлекательные медиа, то вы поймёте, что рано или поздно любой бизнес становится полностью цифровым. Штраусс Зельник, гендиректор Take-Two

Также глава компании рассказал о причинах повышения цен на игры следующего поколения — 70 долларов за тайтл.

Игры не дорожали уже очень долгое время, хотя стоимость их производства выросла очень сильно. И мы думаем, что мы предлагаем нашим потребителям достаточно ценный продукт… такой опыт, который вы можете получить только на консолях следующего поколения, так что эта цена оправдана. […] В данном случае мы говорим только за себя. Очевидно, мы говорим не за всю индустрию, которая обычно не координируется по таким вопросам. Цена должна отражать качество, и мы планируем предлагать игрокам лучший опыт в нашем бизнесе. Нам кажется, что это очень скромное изменение цены при том, что прежняя сохранялась так долго. Штраусс Зельник, гендиректор Take-Two

Утешением здесь может быть тот факт, что по каждому проекту решение будет приниматься отдельно.