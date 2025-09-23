Rockstar и NoPixel анонсировали совместный RP-сервер по GTA V | The GEEK
Rockstar и NoPixel анонсировали совместный RP-сервер по GTA V

NoPixel V обещает стать «следующим поколением» GTA RP: проект разрабатывается в сотрудничестве с Rockstar и предложит ещё больше возможностей для ролевой игры.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 21:16

Создатели популярного ролевого проекта NoPixel совместно с Rockstar Games объявили о разработке нового сервера — NoPixel V. Это первое официальное сотрудничество студии с создателями RP-сообщества.

Что известно

  • NoPixel V выйдет в лаунчере Rockstar Games и «на других ПК-платформах». Список площадок и дата релиза пока не раскрыты.
  • Проект позиционируется как «следующее поколение RP-сервера для GTA V» с поддержкой самой Rockstar.
  • В отличие от GTA Online, NoPixel полностью сосредоточен на ролевой игре: игроки создают персонажей и отыгрывают их жизнь в Лос-Сантосе — от полицейских и бандитов до врачей, механиков и владельцев бизнеса.

NoPixel стал известен благодаря Twitch-стримерам вроде xQc, Summit1g и Lirik, а его популярность превратила RP-моды GTA V в культурный феномен. Теперь с официальной поддержкой Rockstar проект может получить новые инструменты и более широкую аудиторию.

id·211084·20250923_2116
