Rockstar и NoPixel анонсировали совместный RP-сервер по GTA V

Создатели популярного ролевого проекта NoPixel совместно с Rockstar Games объявили о разработке нового сервера — NoPixel V. Это первое официальное сотрудничество студии с создателями RP-сообщества.

Что известно

NoPixel V выйдет в лаунчере Rockstar Games и «на других ПК-платформах». Список площадок и дата релиза пока не раскрыты.

Проект позиционируется как «следующее поколение RP-сервера для GTA V» с поддержкой самой Rockstar.

В отличие от GTA Online, NoPixel полностью сосредоточен на ролевой игре: игроки создают персонажей и отыгрывают их жизнь в Лос-Сантосе — от полицейских и бандитов до врачей, механиков и владельцев бизнеса.

NoPixel стал известен благодаря Twitch-стримерам вроде xQc, Summit1g и Lirik, а его популярность превратила RP-моды GTA V в культурный феномен. Теперь с официальной поддержкой Rockstar проект может получить новые инструменты и более широкую аудиторию.