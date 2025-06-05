Red Dead Redemption 2 выйдет на Nintendo Switch 2 в 2025 году

Rockstar Games готовит некстген-обновление Red Dead Redemption 2 для современных платформ и порт игры для Nintendo Switch 2. Об этом рассказал инсайдер и блогер NateTheHate.

По его словам, релиз состоится в 2025 году — спустя несколько месяцев после выхода новой консоли от Nintendo.

Аналогичную информацию в середине мая раскрыли источники GameReactor и Nintenduo. При этом тогда дополнительно отмечалось, что некстген-обновление позволит владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S играть в повышенном разрешении и при 60 FPS.



