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Red Dead Redemption 2 выйдет на Nintendo Switch 2 в 2025 году

Третий источник подтвердил работу над портом.

Rockstar Games готовит некстген-обновление Red Dead Redemption 2 для современных платформ и порт игры для Nintendo Switch 2. Об этом рассказал инсайдер и блогер NateTheHate.

По его словам, релиз состоится в 2025 году — спустя несколько месяцев после выхода новой консоли от Nintendo.

Аналогичную информацию в середине мая раскрыли источники GameReactor и Nintenduo. При этом тогда дополнительно отмечалось, что некстген-обновление позволит владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S играть в повышенном разрешении и при 60 FPS.


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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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