Rockstar распродает GTA, RDR, Max Payne и другие игры со скидками до 80% в Steam

Распродажа продлится до 5 февраля.
Редакция The GEEK сегодня в 12:24

Rockstar Games запустила распродажу своих игр в Steam. Скидки достигают 80%, акция продлится до 5 февраля. Однако воспользоваться предложением не могут пользователи с российскими аккаунтами.

В рамках распродажи по сниженным ценам предлагается ряд популярных проектов студии. Среди них:

  • Grand Theft Auto V: Enhanced Edition — $14.99 (-50%);
  • Grand Theft Auto IV: The Complete Edition — $5.99 (-70%);
  • Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition — $19.79 (-33%);
  • Red Dead Redemption — $24.99 (-50%);
  • Red Dead Redemption 2 — $14.99 (-75%);
  • Red Dead Redemption + Red Dead Redemption 2 — $39.98 (-64%);
  • Max Payne — $3.49 (-65%);
  • Max Payne 2: The Fall of Max Payne — $2.49 (-75%);
  • Max Payne 3 — $5.99 (-70%);
  • L.A. Noire — $5.99 (-70%);
  • L.A. Noire: The VR Case Files — $14.99 (-50%);
  • Bully: Scholarship Edition — $5.24 (-65%);
  • Manhunt — $3.49 (-65%).
