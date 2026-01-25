Rockstar распродает GTA, RDR, Max Payne и другие игры со скидками до 80% в Steam

Rockstar Games запустила распродажу своих игр в Steam. Скидки достигают 80%, акция продлится до 5 февраля. Однако воспользоваться предложением не могут пользователи с российскими аккаунтами.
В рамках распродажи по сниженным ценам предлагается ряд популярных проектов студии. Среди них:
- Grand Theft Auto V: Enhanced Edition — $14.99 (-50%);
- Grand Theft Auto IV: The Complete Edition — $5.99 (-70%);
- Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition — $19.79 (-33%);
- Red Dead Redemption — $24.99 (-50%);
- Red Dead Redemption 2 — $14.99 (-75%);
- Red Dead Redemption + Red Dead Redemption 2 — $39.98 (-64%);
- Max Payne — $3.49 (-65%);
- Max Payne 2: The Fall of Max Payne — $2.49 (-75%);
- Max Payne 3 — $5.99 (-70%);
- L.A. Noire — $5.99 (-70%);
- L.A. Noire: The VR Case Files — $14.99 (-50%);
- Bully: Scholarship Edition — $5.24 (-65%);
- Manhunt — $3.49 (-65%).
