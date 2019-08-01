В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV

Очередная порция слухов о крупном обновлении GTA Online. По информации инсайдера markothemexicam на форуме reddit в декабрьском апдейте появится Нико Беллик (главный герой GTA IV) и целая локация в виде отдельного города Либерти-Сити.

Нико Беллик

Информация больше похожа на мечту автора комментария, но он ссылается на своего соседа по комнате, который какое-то время работал младшим программистом в студии Rockstar North. Однако стоит учесть, что Take-Two (владелец Rockstar) очень следит за нарушением интеллектуальных прав, а тут стоит предположить, что все разработчики работающие на компанию имеют соглашение о неразглашении коммерческой тайны.

Оригинальная карта GTA IV

По словам инсайдера, декабрьское обновление добавит Либерти-Сити в Online и одиночную игру, в также появится возможность грабить золотые резервы города с максимальной наградой в 10 миллионов долларов. Сам город будет важной фигурой в расширенном издании GTA V для PlayStation 5.

Тот же человек под ником markothemexicam, три месяца назад написал о летнем обновлении для GTA Online.