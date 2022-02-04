Rockstar объявила о разработке Grand Theft Auto 6

Студия Rockstar Games сделала громкое заявление, а именно рассказала, что так долго ждут фанаты GTA. Компания официально сообщила, что ведет разработку боевика Grand Theft Auto 6.

Учитывая беспрецедентное долголетие GTA V, мы знаем, как часто вы спрашиваете о новой части серии Grand Theft Auto. И сейчас мы готовы подтвердить, что разработка новой части идет полным ходом. Говорится в сообщении Rockstar Games

Никаких подробностей о сюжете, героях и городе действия – нет.

Мы с нетерпением ждем возможности поделиться дополнительной информацией, как только будем готовы. Следите за новостями Rockstar. Говорится в сообщении Rockstar Games

По предварительным данным, GTA 6 анонсируют осенью 2022, а датой выхода станет 2023 год, который плавно перейдёт на осень 2024 года. Местом действия может стать современный Vice City.

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