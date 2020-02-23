Грядущее обновление Windows 10 снизит нагрузку на процессор

Windows 10 получит крупное обновление, которое принесёт важные функции.
Апдейт под номером 20H1 снизит нагрузку на процессор ПК и станет меньше занимать места в памяти. Процент и количество места не указывается, как и на сколько снизится нагрузка.
Кроме того, улучшат поиск и сделают упрощённый процесс подключения устройств по Bluetooth.
Дата выхода обновления неизвестна, предположительно это произойдёт в середине апреля или в конце мая.
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
КомментарииНашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter