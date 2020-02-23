Грядущее обновление Windows 10 снизит нагрузку на процессор
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Новости

Грядущее обновление Windows 10 снизит нагрузку на процессор

Windows 10 получит крупное обновление, которое принесёт важные функции.

Апдейт под номером 20H1 снизит нагрузку на процессор ПК и станет меньше занимать места в памяти. Процент и количество места не указывается, как и на сколько снизится нагрузка.

Кроме того, улучшат поиск и сделают упрощённый процесс подключения устройств по Bluetooth.

Дата выхода обновления неизвестна, предположительно это произойдёт в середине апреля или в конце мая.

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