Группа М.Видео-Эльдорадо начала продавать зарядные станции «Витязь» для электрокаров

В магазинах М.Видео и Эльдорадо теперь можно приобрести монтируемые станции для зарядки электрокаров. Станции предназначены для настенного монтажа и могут устанавливаться в частных помещениях, на общественных парковках, а также на стоянках для автотранспорта сотрудников предприятий и организаций, где электромобиль простоит несколько часов.

Электрозарядные станции производства белорусского предприятия «Витязь» позволяют заряжать электромобили переменным током в режиме Mode 3, совместимы с зарядными портами американского и европейского стандартов, а в будущем смогут поддерживать национальный китайский стандарт GB/T.

Первыми в продажу поступили три модели электрозарядных станций массой 7-9 кг, оснащённые встроенным зарядным кабелем длиной 4,5 м. Стоимость начинается от 36 999 рублей.

Модель EC-302-11 оснащена встроенным зарядным кабелем с разъёмом Type 1 (J1772, США). Совместима с электромобилями, произведёнными в США и других странах и оснащёнными соединителем Type 1, например: Nissan Leaf, Fiat 500e, KIA Soul EV, Chevrolet Bolt и др. (для зарядки электромобилей Tesla (США) потребуется дополнительный адаптер). Примерное время полной зарядки электромобиля Nissan Leaf первого поколения составит около 3-х часов.

оснащена встроенным зарядным кабелем с разъёмом Type 1 (J1772, США). Совместима с электромобилями, произведёнными в США и других странах и оснащёнными соединителем Type 1, например: Nissan Leaf, Fiat 500e, KIA Soul EV, Chevrolet Bolt и др. (для зарядки электромобилей Tesla (США) потребуется дополнительный адаптер). Примерное время полной зарядки электромобиля Nissan Leaf первого поколения составит около 3-х часов. Станция EC-302-71 оснащена встроенным зарядным кабелем с соединителем Type 2 (IEC 62196-2, Европа), предназначенным для зарядки аккумуляторов электромобилей трёхфазным или однофазным переменным током в режиме Mode 3. Максимальная выходная мощность в процессе зарядки составляет 7,2 кВт. Модель совместима с электромобилями, произведёнными в Европе и других странах и оснащёнными соединителем Type 2, например: Nissan Leaf II и Tesla для европейского рынка, Audi e-Tron, Opel Ampera e, BMW i3, Hyundai Ioniq, Geely Geometry C и др.

Электрозарядные станции имеют герметичный корпус и соответствуют классу защиты от внешних воздействий и осадков IP54, т.е. могут эксплуатироваться как на улице, так и в помещениях. В станциях установлено УЗО (устройство защитного отключения), отключающее станцию при токах утечки 30 мА. До подключения электромобиля зарядный кабель обесточен.

По данным экспертов «Автостата», рынок новых электромобилей в РФ в сентябре 2022 г. вырос почти на 30%. По итогам 9 месяцев 2022 года на российском рынке сложилась положительная динамика, активно расширяется ассортимент новыми марками и моделями авто.