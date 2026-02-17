В Telegram для iPhone появится контроль над копированием переписки | The GEEK
В Telegram для iPhone появится контроль над копированием переписки

Редакция The GEEK сегодня в 21:52

В бета-версии Telegram для iOS обнаружили новые функции, усиливающие контроль над личной перепиской и автоматизацию напоминаний. Речь идёт о запрете на копирование контента в приватных чатах и распознавании дат прямо в тексте сообщений.

Функция появилась в тестовой сборке 12.5. Пользователь сможет ограничить для конкретного контакта возможность копировать, сохранять и пересылать сообщения, фотографии и другие материалы из личного диалога. Настройка находится в профиле контакта: через кнопку «Изменить» доступен пункт «Запретить копирование». Ограничение действует только в рамках выбранного чата.

Помимо этого, в бете реализовано автоматическое распознавание дат и временных формулировок. Если в сообщении встречаются слова вроде «сегодня», «завтра» или конкретная дата, Telegram предложит создать напоминание. При создании напоминания в групповом чате уведомление будет отправляться в раздел «Избранное».

Пока функции доступны только в тестовой версии и неясно, когда они появятся в стабильной сборке.

