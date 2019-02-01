Google выпустила Android 11

Состоялся релиз стабильной версии Android 11. Компания Google представила его для смартфонов Pixel, начиная со второго поколения, а также для некоторых моделей OnePlus, Xiaomi, Realme и Oppo.

Новинка поддерживает новую систему уведомлений для мессенджеров и чатов. Отныне они будут показываться так, чтобы не теряться среди других. Система позволит настроить беззвучный режим или, наоборот, включить принудительное уведомление даже в режиме «Не беспокоить».

Помимо этого, мессенджеры теперь будут работать с «пузырьками», как это ранее было реализовано в Facebook Messenger. А ещё можно выводить уведомления на экран в режиме AlwaysOn Display.

Ещё одним нововведением стала встроенная в систему функция записи экрана. Отныне не нужно будет использовать сторонние приложения.

Наконец, разработчики повысили уровень конфиденциальности. Теперь пользователь можно выбрать, как часто предоставлять приложению доступ к камере, местоположению и другим функциям устройства. На выбор доступны варианты: один раз, при использовании приложения или запретить. Подобное уже реализовано в iOS.

Из мелочей отметим отдельное меню управления «умными» устройствами. Оно доступно при долгом нажатии на кнопку питания. Также отметим обновлённый дизайн элементов для управления медиаисточниками. Теперь можно будет быстро переключиться между наушниками и колонками.