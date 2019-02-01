Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Google выпустила Android 11

Состоялся релиз стабильной версии Android 11. Компания Google представила его для смартфонов Pixel, начиная со второго поколения, а также для некоторых моделей OnePlus, Xiaomi, Realme и Oppo.

Новинка поддерживает новую систему уведомлений для мессенджеров и чатов. Отныне они будут показываться так, чтобы не теряться среди других. Система позволит настроить беззвучный режим или, наоборот, включить принудительное уведомление даже в режиме «Не беспокоить».

Помимо этого, мессенджеры теперь будут работать с «пузырьками», как это ранее было реализовано в Facebook Messenger. А ещё можно выводить уведомления на экран в режиме AlwaysOn Display.

Ещё одним нововведением стала встроенная в систему функция записи экрана. Отныне не нужно будет использовать сторонние приложения.

Наконец, разработчики повысили уровень конфиденциальности. Теперь пользователь можно выбрать, как часто предоставлять приложению доступ к камере, местоположению и другим функциям устройства. На выбор доступны варианты: один раз, при использовании приложения или запретить. Подобное уже реализовано в iOS.

Из мелочей отметим отдельное меню управления «умными» устройствами. Оно доступно при долгом нажатии на кнопку питания. Также отметим обновлённый дизайн элементов для управления медиаисточниками. Теперь можно будет быстро переключиться между наушниками и колонками.

Источник:
Google, Google
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Комментарии

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить