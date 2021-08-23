Google сняла с продажи два своих смартфона

Несколько недель назад состоялся анонс новых моделей смартфонов семейства Pixel. Производитель показал Pixel 6 и сразу же объявил о завершении продаж двух других моделей – Pixel 5 и Pixel 4a. Но не стоит паниковать, ведь обе модели все еще будут доступны у розничных продавцов, они лишь убраны с официального магазина.

А вообще, столь неожиданное решение было воспринято аналитиками чуть ли не в штыки, и на это есть причина. Линейка устройств Pixel 6 хоть и представлена, но еще неизвестно, когда она станет доступна на рынке. По всей видимости, скоро мы можем ожидать огромный спрос на продукцию Pixel.

Что касается самого Pixel 6, то одна из его ключевых особенностей – это собственный процессор Google Tensor. Правда, он будет отвечать лишь за задачи, которые выполняются на устройстве локально, то есть, съемку с использованием ИИ, обработку голосовых команд и т. д. Базовый вариант Pixel 6 получит 6,4-дюймовый дисплей с обновлением экрана 90 Гц. А вот Pro-версия будет наделена 6,7-дюймовой панелью с частотой обновления уже 120 Гц.

Как говорилось ранее, дата старта продаж линейки Pixel 6 держится в секрете, а вот преемник завершившего свое шествие Pixel 4a – Pixel 5a выйдет на рынок уже 26 августа. Правда журналисты, которые имели опыт его тестирования отмечают чрезмерный нагрев. Производитель пока не отвечает на эти нападки, но будем надеяться, что этот баг будет исправлен.